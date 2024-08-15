У Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух
Вибух пролунав у місті Павлоград Дніпропетровської області 15 серпня. У мережі зазначаються, що це сталося до оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як зазначають місцеві жителі, вибух був потужний. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:06. Проте у мережі пишуть, що вибух у Павлограді був перед сиреною.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Також військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря. Була оголошена загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Карта повітряних тривог станом на 12:20
Нічна атака ворога
В ніч на 15 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 29 дронів-камікадзе іранської розробки, а також три керовані авіаційні ракети Х-59.
Українські захисники знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала Україну. ППО працювала у восьми областях - Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки влучань не було.
Нагадаємо, що вчора, 14 серпня, російські окупанти атакували об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях.
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