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У Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух

Павлоград, Четвер 15 серпня 2024 12:28
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У Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух Фото: у Павлограді пролунав вибух 15 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у місті Павлоград Дніпропетровської області 15 серпня. У мережі зазначаються, що це сталося до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначають місцеві жителі, вибух був потужний. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:06. Проте у мережі пишуть, що вибух у Павлограді був перед сиреною.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Також військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря. Була оголошена загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог станом на 12:20

У Павлограді Дніпропетровської області пролунав вибух

Нічна атака ворога

В ніч на 15 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 29 дронів-камікадзе іранської розробки, а також три керовані авіаційні ракети Х-59.

Українські захисники знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала Україну. ППО працювала у восьми областях - Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки влучань не було.

Нагадаємо, що вчора, 14 серпня, російські окупанти атакували об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях.

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