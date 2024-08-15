В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области 15 августа. В сети отмечают, что это произошло до объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечают местные жители, взрыв был сильный. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:06. Однако в сети пишут, что взрыв в Павлограде был перед сиреной. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из северо-восточного направления. Также военные сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и акватории Азовского моря. Была объявлена угроза применения авиационных средств поражения. Карта воздушных тревог по состоянию на 12:20