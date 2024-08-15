Росія вночі атакувала Україну ракетами і дронами: як відпрацювала ППО

В ніч з 14 на 15 серпня 2024 року російські війська здійснили авіаційний удар по території України.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

З повітряного простору Курської області було випущено три керовані авіаційні ракети Х-59. Також із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ було запущено 29 ударних "Шахедів".

В результаті протиповітряного бою Сили оборони України змогли ефективно відбити атаку. Розрахунками мобільних вогневих груп, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито всі 29 ворожих безпілотників.

Атаки відбувалися над територіями Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Київської областей.