У Павлограді чутно вибухи: місто під масованою атакою ракет і "Шахедів"
У Павлограді Дніпропетровської області в ніч на 19 липня пролунали вибухи на тлі атаки ракет і ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, місто перебуває під масованою атакою ракет і "Шахедів". Інформація про наслідки на цей момент не надходила.
За останніми даними, нові групи ворожих ударних дронів заходять на північному сході Чернігівщини. Вони летять у південно-західному напрямку.
Водночас моніторинги повідомляють, що здійснено пуски крилатих ракет із Ту-95МС. Офіційно інформацію поки що не підтверджено.
Удар по Україні 18 липня
Росія запустила балістичні ракети і дрони в бік України ввечері, 18 липня. У кількох містах прогриміли вибухи, зокрема, в районі Полтави.
Крім того, росіяни запустили кілька груп ударних дронів. У Києві двічі було оголошено повітряну тривогу.
Пізніше в українській столиці стало відомо про перші наслідки ворожої атаки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок у Дарницькому районі.
Ба більше, в Одесі повідомили про вибухи. Понад 20 ударних дронів РФ заходило в повітряний простір Одеси з різних боків. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька постраждали внаслідок влучання в багатоповерхову будівлю.
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