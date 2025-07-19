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У Павлограді чутно вибухи: місто під масованою атакою ракет і "Шахедів"

Субота 19 липня 2025 02:50
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У Павлограді чутно вибухи: місто під масованою атакою ракет і "Шахедів" Ілюстративне фото: у Павлограді на тлі атаки чути вибухи (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марія Рагуткіна

У Павлограді Дніпропетровської області в ніч на 19 липня пролунали вибухи на тлі атаки ракет і ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, місто перебуває під масованою атакою ракет і "Шахедів". Інформація про наслідки на цей момент не надходила.

За останніми даними, нові групи ворожих ударних дронів заходять на північному сході Чернігівщини. Вони летять у південно-західному напрямку.

Водночас моніторинги повідомляють, що здійснено пуски крилатих ракет із Ту-95МС. Офіційно інформацію поки що не підтверджено.

Удар по Україні 18 липня

Росія запустила балістичні ракети і дрони в бік України ввечері, 18 липня. У кількох містах прогриміли вибухи, зокрема, в районі Полтави.

Крім того, росіяни запустили кілька груп ударних дронів. У Києві двічі було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше в українській столиці стало відомо про перші наслідки ворожої атаки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок у Дарницькому районі.

Ба більше, в Одесі повідомили про вибухи. Понад 20 ударних дронів РФ заходило в повітряний простір Одеси з різних боків. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька постраждали внаслідок влучання в багатоповерхову будівлю.

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