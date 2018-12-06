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Павленко рассказал, сколько может продлиться Объединительный собор

Новости » Общество    06.12.2018 - 16:53
Павленко рассказал, сколько может продлиться Объединительный собор
Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

По его словам, собор может затянуться до нескольких дней

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко во время брифинга заявил, что Объединительный собор может продлиться от нескольких часов до нескольких суток. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Есть оптимистический сценарий, очень надеюсь именно на него. Это очень зависит от работы архиереев в эти дни, которые остались", - рассказал Павленко.

По его словам, во время собора должны принять устав единой церкви в Украине и выбрать предстоятеля, которому и вручат томос.

"В каждой зарегистрированной по законодательству Украины церкви есть свой устав. Есть наработки Синода Вселенского патриархата, которые направлены на то, чтобы томос был имплементирован в устав новой независимой церкви, поэтому версия, которая будет выработана архиереями и принята собором, станет уставом новой церкви", - заявил Павленко.

Напомним, в Украинской православной церкви Киевского патриархата анонсировали проведение архиерейского собора 13 декабря 2018 года. 

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2018 года в Киеве состоится Объединительный собор, на котором провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. Именно избранный предстоятель и получит томос об автокефалии.

Как сообщал директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, согласно томосу, Украинская церковь самостоятельная во внутренней жизни.

УАПЦ не будет выдвигать кандидата на предстоятеля Украинской поместной церкви Текст томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения предстоятелю УПЦ, - Павленко
Темы: Томос об автокефалии УПЦ
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