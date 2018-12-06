Павленко розповів, скільки може тривати Об'єднавчий собор

Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

За його словами, собор може затягнутися до декількох днів

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко під час брифінгу заявив, що Об'єднавчий собор може тривати від декількох годин до декількох діб. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Є оптимістичний сценарій, дуже сподіваюся саме на нього. Це дуже залежить від роботи архієреїв у ці дні, які залишилися", - розповів Павленко.

За його словами, під час собору повинні прийняти статут єдиної церкви в Україні і вибрати предстоятеля, якому вручать томос.

"У кожної зареєстрованої за законодавством України церкви є свій статут. Є напрацювання Синоду Вселенського патріархату, які спрямовані на те, щоб томос був імплементований в статут нової незалежної церкви, тому версія, яка буде вироблена архієреями і прийнята собором, стане статутом нової церкви", - заявив Павленко.

Нагадаємо, в Українській православній церкві Київського патріархату анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня 2018 року в Києві відбудеться Об'єднавчий собор, на якому проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля. Саме обраний предстоятель і отримає томос про автокефалію.

Як повідомляв директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, згідно з томосом, Українська церква самостійна у внутрішній життя.