Павел зробив заяву щодо війни в Україні та безпеки Чехії

Президент Чехії Петр Павел наголосив на необхідності зробити все, щоб війна в Україні не поширилася на територію його країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
Павел наголосив, що потрібно зробити все не лише для того, щоб припинити війну в Україні, але й щоб жоден з них не приїхав до Чеської Республіки.
"Якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само без потреби, так само абсурдно, як це було тут, з причин, яких багато хто з нас навіть не розуміє, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не лише припинити війну в Україні, але й запобігти тому, щоб вона дійшла до нас, як це було в минулому", - сказав він.
Нагадаємо, минулого року президент Чехії заявив про те, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України.
Глава держави пояснив, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування. Нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році, а саме 1,5 млн одиниць.
Крім того, як наприкінці минулого місяця повідомляло РБК-Україна, чеська компанія LPP holding розробила унікальні дрони, керовані штучним інтелектом, які стійкі до ворожих глушилок.
Повідомлялось, що уже сотні таких безпілотників відправлено до України, де вони використовуються в бойових умовах.
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