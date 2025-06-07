Павел сделал заявление о войне в Украине и безопасности Чехии

Президент Чехии Петр Павел отметил необходимость сделать все, чтобы война в Украине не распространилась на территорию его страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.
Павел подчеркнул, что нужно сделать все не только для того, чтобы прекратить войну в Украине, но и чтобы ни один из них не приехал в Чешскую Республику.
"Если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же без надобности, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которых многие из нас даже не понимают, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только прекратить войну в Украине, но и предотвратить то, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом", - сказал он.
Напомним, в прошлом году президент Чехии заявил о том, что его страна нашла 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины.
Глава государства пояснил, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование. Недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.
Кроме того, как в конце прошлого месяца сообщало РБК-Украина, чешская компания LPP holding разработала уникальные дроны, управляемые искусственным интеллектом, которые устойчивы к вражеским глушилкам.
Сообщалось, что уже сотни таких беспилотников отправлены в Украину, где они используются в боевых условиях.
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