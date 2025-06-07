Павел сделал заявление о войне в Украине и безопасности Чехии

Помощь Чехии

Напомним, в прошлом году президент Чехии заявил о том, что его страна нашла 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины.

Глава государства пояснил, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование. Недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.

Кроме того, как в конце прошлого месяца сообщало РБК-Украина, чешская компания LPP holding разработала уникальные дроны, управляемые искусственным интеллектом, которые устойчивы к вражеским глушилкам.

Сообщалось, что уже сотни таких беспилотников отправлены в Украину, где они используются в боевых условиях.

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