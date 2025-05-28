Чехія передала Україні сотні дронів зі штучним інтелектом: деталі

Чеська компанія LPP holding розробила унікальні дрони, керовані штучним інтелектом, які стійкі до ворожих глушилок. Уже сотні таких безпілотників відправлено до України, де вони використовуються в бойових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK České noviny.

Дрони серії MTS відрізняються від традиційних тим, що не потребують передачі чи прийому сигналів для навігації.

Що відомо

Оператор завантажує ціль місії, а штучний інтелект самостійно орієнтується за допомогою візуального порівняння реального середовища з картою.

Завдяки цьому дрони працюють навіть у складних умовах, де GPS-сигнали заблоковані або недоступні.

Серед трьох моделей дронів - тактичний MTS05 з дальністю кілька десятків кілометрів, середній MTS25 на двигуні внутрішнього згоряння, що може літати сотні кілометрів, та найбільший MTS40, здатний нести бойову головку вагою до 12 кг.

Крім того, чеська армія також зацікавилася технологіями LPP holding і планує придбати ці безпілотники.

Наразі компанія виробляє близько 100 дронів на місяць із планом збільшення виробництва до 20 одиниць на день.

Виробничий цикл повністю контролюється всередині холдингу - від програмування та електроніки до складання і розробки бойових головок.

LPP holding - це чеський технологічний холдинг, що об’єднує компанії в сферах авіації, штучного інтелекту, машинобудування та оборонних технологій.