США частково припинили підтримку винищувачів F-16 в Україні, - Forbes

США частково припинили підтримку винищувачів F-16, які є в Україні. Це може позбавити Повітряні сили найважливіших засобів повітряної протидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як пише видання, США не можуть просто "вимкнути" винищувачі F-16 американської компанії Lockheed Martin. Але США призупинили життєво важливу підтримку для радіолокаційних засобів F-16, які є в Україні.

"Це може позбавити українські військово-повітряні сили найважливіших засобів повітряної протидії в критичний момент трирічної війни Росії проти України. Але українці не безсилі - у них все ще є союзники", - пише Forbes.

Видання зазначає, що Україна може замінити F-16 на винищувачі Mirage 2000, які вони отримують від Франції.

Аналітик Девід Акс звертає увагу на те, що українські сили дійсно опинилися у скрутній ситуації після рішення Трампа, але вона це не безвихідь. На його думку, ЗСУ варто сконцентруватися на французьких винищувачах Mirage 2000.

Міністерство оборони Франції пообіцяло встановити нові засоби радіоелектронної протидії на Mirage 2000 напередодні надання їх Україні. Цілком можливо, що йшлося про аналоговий комплекс Integrated Countermeasures Suite Mark 2 або повністю цифровий Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Нагадаємо, США припинили надавати допомогу Україні, а також обмін розвідданими. Детальніше про те, чи зможе сили ППО протидіяти атакам РФ без США - читайте у матеріалі РБК-Україна.