Аргентина отримає американські БТР Stryker: угода з Пентагоном підписана
Військова співпраця Аргентини зі США виходить на новий рівень. Поки Україна залишається без підтримки, США вирішили озброїти Аргентину Stryker та F-16.
Про це заявив міністр оборони Аргентини Луїс Петрі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновника у соцмережі X.
В той час як Україна, яка воює з Росією, залишається без нових рішень про підтримку з боку Вашингтона, Аргентина посилює військову співпрацю зі США.
Так, підписано угоди щодо поставок бронетранспортерів Stryker американського виробництва та винищувачів F-16.
Угоду було укладено після того, як минулого тижня міністр оборони Аргентини Луїс Петрі побував у Данії, щоб остаточно домовитися про купівлю 24 винищувачів F-16, для обслуговування яких потрібна допомога США.
Петрі уточнив, що під час зустрічі з міністром оборони США Хегсетом підписав документ, який дає згоду на постачання бронетранспортерів Stryker для аргентинської армії.
El chad Luis Petri se reunió en el Pentágono con Pete Hegseth, Secretario de Defensa de EEUU— Reddington (@RayReddingtton) July 2, 2025
Argentina será próspera. pic.twitter.com/rgnlEydxKs
Ця угода стала продовженням курсу Аргентини на оновлення свого оборонного потенціалу та посилення стратегічного партнерства зі США.
"Аргентина досягає прогресу в модернізації своїх Збройних сил та зміцненні військових зв’язків зі Сполученими Штатами", – наголосив міністр оборони Аргентини Луїс Петрі.
У заяві Пентагону відзначається, що американська сторона вітає рішення Буенос-Айреса зміцнювати оборонне співробітництво, зокрема через закупівлю винищувачів F-16 Fighting Falcon і бронетехніки Stryker.
Крім того, міністр оборони США підкреслив, що Китай становить загрозу як для США, так і для Аргентини, й висловив упевненість, що обидві країни можуть разом протистояти цим викликам.
Таким чином Аргентина робить значний крок до поглиблення військово-технічної співпраці зі США, модернізуючи свої Збройні сили на тлі зростання глобальної конкуренції та регіональних загроз.
Призупинення поставок
У середу, 2 липня, стало відомо, що США призупинили передачу Україні зброї. Йдеться передусім про надзвичайно необхідні ракети для зенітних комплексів Patriot.
ЗМІ вже оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну.
Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що таке рішення було ухвалено на підставі принципу "Америка перш за все".
Крім того, США призупинили життєво важливу підтримку для радіолокаційних засобів F-16, які є в Україні. Після даного рішення Трампа українські сили дійсно опинилися у скрутній ситуації.
Детальніше про припинення військової допомоги - в матеріалі РБК-Україна.
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