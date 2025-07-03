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ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну

Четвер 03 липня 2025 00:40
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ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну Фото: зенітний ракетний комплекс Patriot, виробництва США (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати призупинили передачу низки озброєнь для України. У мережі оприлюднили перелік зброї, яку не встигли доставити зі складів у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера наближеного до Пентагону NPR National Desk Тома Боумена.

За його інформацією, призупинено передачу наступних видів та кількості зброї:

  • 92 ракети AIM;
  • 30 ракет для системи ППО Patriot (PAC3 MSE);
  • 8496 гаубичних снарядів калібру 155-мм;
  • 142 ракети AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракети GMLRS для реактивної системи HIMARS;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометів AT-4.

Ця партія наразі перебуває на складі в Польщі.

США призупинили поставки зброї в Україну

У середу, 2 липня, низка західних ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати на два місяці призупинили постачання низки озброєнь в Україну. Серед них - ракети для ЗРК Patriot, керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

Водночас, в Офісі президента Зеленського зазначили, що поставки американської зброї тривають. Офіційний Київ веде переговори з американською стороною щодо передачі нових пакетів.

У Конгресі вимагають пояснень від президента Дональда Трампа щодо дивного призупинення поставок зброї для України.

Детальніше про чергову паузу у військові допомозі США для України, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну
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