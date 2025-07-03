ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну

Сполучені Штати призупинили передачу низки озброєнь для України. У мережі оприлюднили перелік зброї, яку не встигли доставити зі складів у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера наближеного до Пентагону NPR National Desk Тома Боумена.

Ця партія наразі перебуває на складі в Польщі.

За його інформацією, призупинено передачу наступних видів та кількості зброї:

США призупинили поставки зброї в Україну

У середу, 2 липня, низка західних ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати на два місяці призупинили постачання низки озброєнь в Україну. Серед них - ракети для ЗРК Patriot, керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

Водночас, в Офісі президента Зеленського зазначили, що поставки американської зброї тривають. Офіційний Київ веде переговори з американською стороною щодо передачі нових пакетів.

У Конгресі вимагають пояснень від президента Дональда Трампа щодо дивного призупинення поставок зброї для України.

Детальніше про чергову паузу у військові допомозі США для України, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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