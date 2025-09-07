UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Патрульній поліції показали перші хвилини після удару росіян по Києву (відео)

Фото: у Патрульній поліції показали перші хвилини після удару росіян (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Патрульній поліції показали кадри з нагрудних камер, на які потрапили перші хвилини після удару росіян по одному з районів Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

"Ще одна жахлива ніч у столиці…Внаслідок комбінованої атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. На жаль, є травмовані та загиблі. Ми знову всю ніч були поряд та рятували людей від ворожих обстрілів", - зазначили у Патрульній поліції.

Повідомляється, що ризикуючи власним життям та здоров’ям, працівники поліції забезпечували проїзд спецтранспорту, регулювали дорожній рух та евакуювали громадян у безпечні місця.

"Під час ворожої атаки травмувань зазнав і наш патрульний. Екіпаж саме перекривав рух, як неподалік від них впала ракета. Механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль, а патрульного ушпиталили", - додали у поліції.

Удар РФ по Києву 7 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 7 вересня. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.

Зокрема, у Києві зафіксовано понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема пошкоджені 4 житлові багатоповерхівки. Крім того, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва, там виникла пожежа. Загалом відомо про 20 поранених та 2 жертв ворожого обстрілу столиці.

Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київобстріл КиєваПоліція Києва