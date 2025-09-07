У Патрульній поліції показали перші хвилини після удару росіян по Києву (відео)

"Ще одна жахлива ніч у столиці…Внаслідок комбінованої атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. На жаль, є травмовані та загиблі. Ми знову всю ніч були поряд та рятували людей від ворожих обстрілів", - зазначили у Патрульній поліції.

Повідомляється, що ризикуючи власним життям та здоров’ям, працівники поліції забезпечували проїзд спецтранспорту, регулювали дорожній рух та евакуювали громадян у безпечні місця.

"Під час ворожої атаки травмувань зазнав і наш патрульний. Екіпаж саме перекривав рух, як неподалік від них впала ракета. Механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль, а патрульного ушпиталили", - додали у поліції.