Патрульная полиция обнародовала статистику ДТП за 2018

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине в ДТП ежедневно гибнут 9 человек

В Украине в 2018 году в ДТП ежедневно гибли в среднем 9 человек. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной службы Алексей Билошпицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, в 2018 году, в сравнении с годом 2017 на дорогах Украины произошло:

на 12406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6% снижение);

на 2926 меньше ДТП с пострадавшими (10,7% снижение);

на 3793 меньше было травмировано людей (10,9% снижения);

на 82 человека меньше погибло (2,4% снижение).

"Несмотря на снижение по всем категориям, мы, конечно, понимаем, что работы еще очень много и ситуация еще остается печальной. Ведь, ежедневно на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около 9 человек", - отметил Билошпицкий.

В свою очередь, патрульной полицией, среди прочего, лишь в 2018 году было:

значительно увеличено количество экипажей и территорию патрулирования дорожной патрульной полиции и сейчас 200 патрулей ежесменно патрулируют трассы международного и национального значения - 6500 км дорог.

запущено фиксацию скоростного режима с помощью устройств TRUCam и всего за 2,5 месяца зафиксировано более 25000 случаев нарушения.

выдано более 11000 требований(предписаний) на устранение недостатков,

оформлено 2 815 административных протоколов и 8 037 постановлений по недостаткам в сфере БДД, в частности относительно ненадлежащего состояния содержания дорог.

вынесено более 1 400 000 постановлений и свыше 168 000 протоколов по нарушениям ПДД.

подготовлен и согласован проект нового постановления об учете ДТП, который уже на данный момент находится на рассмотрении в Минюсте и будет вскоре направлен в Кабмин. Инфографика (facebook.com.OleksiyBiloshytskiy)

Ранее в Минздраве отметили, что в Украине один из самых высоких в Европе уровней смертности в результате дорожно-транспортных происшествий: ежесуточно на автодорогах гибнет 10-11 человек, из них - один ребенок.

Отметим, согласно результатам исследования, проведенного ГО "Vision Zero" и Центром демократии и верховенства прав, в Украине лишь каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности.