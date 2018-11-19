В МОЗ оприлюднили статистику смертності в ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кожну добу на автошляхах України гине 10-11 осіб, з них - одна дитина

В Україні один з найвищих у Європі рівнів смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод: щодоби на автошляхах гине 10-11 осіб, з них - одна дитина. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Супрун.

Вона повідомила, що в Україні в ДТП щодоби гине 10-11 осіб, з них - одна дитина.

"Це - один з найвищих показників в Європі. За дев'ять місяців цього року в нашій країні зафіксовано понад 108 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 2 266 осіб", - написала Супрун.

Вона нагадала про правила безпечної поведінки на дорозі, зокрема, щодо необхідності використання ременів безпеки.

"В Україні ремені безпеки використовують не більше 15% автомобілістів. Приміром, у Франції - це 99%, Чехії - 97%, Словенії - 93%, Польщі - 83%. Пристібатися в дорозі -найбільш дієвий засіб захисту водіїв і пасажирів. За даними ВООЗ, вони зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, на задньому сидінні - на 25-75%", -зазначила Супрун.

Вона також зазначила, що у світі наслідки автомобільних катастроф є однією з провідних причин дитячої смертності та травматизму.

Світовий день пам'пам'яті жертв ДТП Як би ви не поспішали встигнути зробити всі справи, не забувайте про безпеку. Аварії на дорогах стаються щодня. В Україні лише за дев'ять ять місяців цього року зафіксовано понад 108 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 2 266 людей. Вчора був Світовий день пам'пам'яті жертв ДТП. Не забуваймо про прості правила безпечної поведінки на дорозі водіїв, пасажирів та пішоходів. Використовувати пасок безпеки — здорова звичка В Україні ремені безпеки використовують 23% автомобілістів (https://goo.gl/yMctPL). До прикладу, у Франції — це 99%, Чехії — 97%, Словенії — 93%, Польщі — 83 % (https://goo.gl/rS3oZP). Пристібатися в дорозі — найбільш дієвий засіб захисту водіїв і пасажирів. За даними ВООЗ, вони зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, на задньому сидінні — на 25-75%. Захистіть себе та близьких та не вірте у міфи про те, що під час аварії безпечніше вистрибнути з автомобіля на ходу, аніж пристебнутися — https://goo.gl/S3Lnwz Не перевищуйте швидкість Якщо автомобіль рухається зі швидкістю менше ніж 50 км/рік, ризик загибелі пішоходів складає 20%, тоді як при 80 км/рік – майже 60%. Це також мінімізує ризики для водія та пасажирів в автомобілі. З початку року максимальна швидкість у населених пунктах в Україні обмежена до 50 км/рік. Не користуйтеся мобільним телефоном за кермом Для водіїв, які відволікаються на мобільний телефон під час кермування, навіть є спеціальне слово - «смомбі». Це поєднання слів «смартфон» та «зомбі». Не будьте смомбі! При швидкості в 50 км/годину водій, що відволікається принаймні на 2 секунди на розмову мобільним телефоном або написання повідомлення, проїжджає наосліп 28 метрів шляху. Це дуже небезпечно, адже на дорозі є безліч непередбачуваних факторів, від яких ми не застраховані. Випивши, не сідайте за кермо В Україні через ДТП щодоби гине 10-11 людей, із них – одна дитина. Це — один з найвищих показників у Європі. Однією з найбільш поширених причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Використовуйте автокрісло для дитини У багатьох країнах світу, наслідки автомобільних катастроф є однією з провідних причин дитячої смертності та травматизму. Близько 500(!) дітей гинуть щодня в автомобільних катастрофах. Ці ризики можна суттєво зменшити, якщо уважно підійти до вибору дитячого автокрісла. Існує велика кількість статистичних даних, які вказують, що правильний вибір та фіксація дитини в кріслі може зберегти життя навіть в дуже складних аваріях. Про те, як підібрати автокрісло для дитини — https://goo.gl/g64JRV. Дотримуйтесь правил дорожнього руху Кожен відповідальний за безпеку на дорозі. Пам " ятайте про це, коли вирішуєте чи перебігти дорогу на червоне світло світлофора чи зачекати. P. S. Не забудьте "перевзутись" у зимові шини! Центр громадського здоров'я МОЗ України Міністерство охорони здоров'я України Відео — соціальна реклама про безпеку за кермом від Molodiya Festival. Більше відео можна переглянути тут: https://goo.gl/zqYmDU #абивибулиздорові Опубліковано Уляна Супрун Понеділок, 19 листопад 2018 р.

"Близько 500 дітей щодня гинуть в автомобільних катастрофах. Ці ризики можна суттєво зменшити, якщо уважно підійти до вибору дитячого автокрісла. Існує велика кількість статистичних даних, які вказують, що правильний вибір і фіксація дитини в кріслі може зберегти життя навіть у дуже складних аваріях", - додала вона.

Зазначимо, згідно з результатами дослідження, проведеного ГО "Vision Zero" і Центром демократії і верховенства прав, в Україні лише кожен четвертий водій пристібається ременем безпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 гривень.