Патрульна поліція оприлюднила статистику ДТП за 2018

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні в ДТП щодня гинуть 9 осіб

В Україні у 2018 році в ДТП щоденно гинули в середньому 9 людей. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної служби Олексій Білошпицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, у 2018 році, в порівнянні з роком 2017 на дорогах України сталось:

на 12406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);

на 2926 менше ДТП з потерпілими (10,7% зниження);

на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);

на 82 людини менше загинуло (2,4% зниження).

"Попри зниження по всіх категоріях, ми, авжеж, розуміємо, що роботи ще дуже багато і ситуація ще залишається сумною. Адже, щодня на дорогах країни обривається життя в середньому близько 9 людей", - зазначив Білошпицький.

В свою чергу, патрульною поліцією, з-поміж іншого, лише в 2018 році було:

значно збільшено кількість екіпажів та територію патрулювання дорожньої патрульної поліції і зараз 200 патрулів щозміни патрулюють траси міжнародного та національно значення - 6500 км доріг.

запущено фіксацію швидкісного режиму за допомогою пристроїв TRUCam і лише за 2,5 місяці зафіксовано понад 25000 випадків порушення.

видано понад 11000 вимог(приписів) на усунення недоліків,

оформлено 2 815 адміністративних протоколів та 8 037 постанов по недоліках у сфері БДР, зокрема щодо неналежного стану утримання доріг.

винесено понад 1 400 000 постанов та понад 168 000 протоколів по порушеннях ПДР.

підготовлено та погоджено проект нової постанови про облік ДТП, який вже на даний момент перебуває на розгляді в Мін’юсті і буде незабаром направлений до Кабміну. Інфографіка (facebook.com.OleksiyBiloshytskiy)

Раніше в МОЗ зазначили, що в Україні один з найвищих у Європі рівнів смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод: щодоби на автошляхах гине 10-11 осіб, з них - одна дитина.

Зазначимо, згідно з результатами дослідження, проведеного ГО "Vision Zero" і Центром демократії і верховенства прав, в Україні лише кожен четвертий водій пристібається ременем безпеки.