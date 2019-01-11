Патрульна поліція оприлюднила статистику ДТП за 2018
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
В Україні в ДТП щодня гинуть 9 осіб
В Україні у 2018 році в ДТП щоденно гинули в середньому 9 людей. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної служби Олексій Білошпицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
За його словами, у 2018 році, в порівнянні з роком 2017 на дорогах України сталось:
- на 12406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);
- на 2926 менше ДТП з потерпілими (10,7% зниження);
- на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);
- на 82 людини менше загинуло (2,4% зниження).
"Попри зниження по всіх категоріях, ми, авжеж, розуміємо, що роботи ще дуже багато і ситуація ще залишається сумною. Адже, щодня на дорогах країни обривається життя в середньому близько 9 людей", - зазначив Білошпицький.
В свою чергу, патрульною поліцією, з-поміж іншого, лише в 2018 році було:
- значно збільшено кількість екіпажів та територію патрулювання дорожньої патрульної поліції і зараз 200 патрулів щозміни патрулюють траси міжнародного та національно значення - 6500 км доріг.
- запущено фіксацію швидкісного режиму за допомогою пристроїв TRUCam і лише за 2,5 місяці зафіксовано понад 25000 випадків порушення.
- видано понад 11000 вимог(приписів) на усунення недоліків,
- оформлено 2 815 адміністративних протоколів та 8 037 постанов по недоліках у сфері БДР, зокрема щодо неналежного стану утримання доріг.
- винесено понад 1 400 000 постанов та понад 168 000 протоколів по порушеннях ПДР.
- підготовлено та погоджено проект нової постанови про облік ДТП, який вже на даний момент перебуває на розгляді в Мін’юсті і буде незабаром направлений до Кабміну.Інфографіка (facebook.com.OleksiyBiloshytskiy)
Раніше в МОЗ зазначили, що в Україні один з найвищих у Європі рівнів смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод: щодоби на автошляхах гине 10-11 осіб, з них - одна дитина.
Зазначимо, згідно з результатами дослідження, проведеного ГО "Vision Zero" і Центром демократії і верховенства прав, в Україні лише кожен четвертий водій пристібається ременем безпеки.