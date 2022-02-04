В Одессу прибыли новые вертолеты для пограничников. Будут патрулировать Черное море

Сегодня Отдельная Одесская авиационная эскадрилья получила три современных борта французской компании AIRBUS H125. Их снабжение происходит в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, включая и в инфракрасном свете. Это оборудование позволяет вести съемку видео в хорошем качестве, а также с помощью спутникового оборудования передавать его в режиме реального времени.

Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые можно использовать синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

По сравнению с МИ-8, имеющимися на вооружении в Государственной пограничной службе, вертолетные машины AIRBUS Н125 в 5 раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики.

Также дальность полета новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость - 220 км/ч.

Эти вертолеты украинские пограничники будут использовать уже в ближайшее время. Ожидается, что они будут патрулировать регион Черного моря.