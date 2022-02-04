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В Одессу прибыли новые вертолеты для пограничников. Будут патрулировать Черное море

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 17:55
В Одессу прибыли новые вертолеты для пограничников. Будут патрулировать Черное море Фото: Отдельная Одесская авиационная эскадрилья получила три современных французских вертолета (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня Отдельная Одесская авиационная эскадрилья получила три современных борта французской компании AIRBUS H125. Их снабжение происходит в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, включая и в инфракрасном свете. Это оборудование позволяет вести съемку видео в хорошем качестве, а также с помощью спутникового оборудования передавать его в режиме реального времени.

Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые можно использовать синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

По сравнению с МИ-8, имеющимися на вооружении в Государственной пограничной службе, вертолетные машины AIRBUS Н125 в 5 раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики.

Также дальность полета новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость - 220 км/ч.

Эти вертолеты украинские пограничники будут использовать уже в ближайшее время. Ожидается, что они будут патрулировать регион Черного моря.

Напоминаем, что РБК-Украина сообщало, что Польша начнет поставки оружия в Украину на следующей неделе.

Так же вчера в Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США.

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