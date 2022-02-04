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Для патрулювання важкодоступних ділянок: США передали прикордонниками позашляховики

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 21:33
Для патрулювання важкодоступних ділянок: США передали прикордонниками позашляховики Фото: США передали українським прикордонникам позашляховики Mitsubishi (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США передали Державній прикордонній службі України (ДПСУ) 40 повнопривідних вантажівок Mitsubishi. Автомобілі будуть використовуватися для патрулювання важкодоступних ділянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ в розмірі 20 мільйонів доларів США і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Відзначається, що позашляховики будуть використовуватися українськими прикордонниками для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Крім того, невідкладна допомога відділу технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) посольства США включає переносні споруди, засоби радіозв'язку, індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

Фото: США передали українським прикордонникам позашляховики Mitsubishi (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні Окрема Одеська авіаційна ескадрилья отримала три сучасні вертольоти французької компанії AIRBUS H125.

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