Для патрулювання важкодоступних ділянок: США передали прикордонниками позашляховики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ в розмірі 20 мільйонів доларів США і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Відзначається, що позашляховики будуть використовуватися українськими прикордонниками для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Крім того, невідкладна допомога відділу технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) посольства США включає переносні споруди, засоби радіозв'язку, індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

Фото: США передали українським прикордонникам позашляховики Mitsubishi (dpsu.gov.ua)