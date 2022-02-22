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Патрули и проверка документов. Днестровскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану Днестровскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Прилегающую к ГЭС территорию патрулируют правоохранители, они проверяют документы и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Сообщается, что прилегающая к Днестровской ГЭС взята под усиленную охрану. На ней проводится комплекс превентивных мер. В частности, патрулирование прилегающей местности и наблюдение.

"Будет оцениваться существующая обстановка вокруг ГЭС, а также проверяться документы и транспортные средства", - предупредили в МВД.

Напомним, ранее правоохранители усилили охрану Киевской ГЭС.

Отменим, сегодня в Верховную раду внесли проект заявления в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации. В документе, в частности, содержится призыв к немедленным санкциям против РФ.

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