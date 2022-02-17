ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Проверки документов и авто. Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 19:32
Проверки документов и авто. Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану Фото: Нацгвардия взяла под охрану Киевскую ГЭС (ngu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию (ГЭС). На прилегающей территории работают патрули, которые проверяют у людей документы и транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НГУ.

Сообщается, что под усиленную охрану станцию взяли бойцы Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Основная задача - защита объекта и предотвращение несанкционированных проникновений.

Также сообщается, что к охране Киевской ГЭС привлекли военных с боевым опытом в районе проведения ООС на Донбассе.

"Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская полиция перешла на усиленный режим до 20 февраля, но его могут продлить.

Также сообщалось, что Национальная полиция не исключает российские провокации на этих выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия ГЭС Вторжение России в Украину
NEWS
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
DAILY
Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий