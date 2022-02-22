В Раду внесли заявление по поводу вооруженной агрессии России против Украины

В Верховную раду внесли проект заявления в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации . В документе, в частности, содержится призыв к немедленным санкциям против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВР .

"Рада решительно осуждает откровенно агрессивные действия РФ и призывает мировое сообщество применить все возможные экономические санкции против Российской Федерации, не ожидая масштабного вторжения на территорию Украины, а также оказать нашему государству военную помощь, в том числе оружие оборонного назначения", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, в документе отмечается, что парламент в случае дальнейшего расширения российской агрессии готов рассмотреть весь комплекс возможных дальнейших мер для обеспечения безопасности Украины. Соответствующие рекомендации вынесут на рассмотрение президента Украины.

Сейчас документ находится на рассмотрении профильного комитета ВР. После этого заявление должны вынести на рассмотрение народных депутатов.

Полный текст заявления Верховной рады: