Патрулі та перевірка документів. Дністровську ГЕС взяли під посилену охорону

Національна гвардія України взяла під посилену охорону Дністровську гідроелектростанцію (ГЕС). Прилеглу до ГЕС територію патрулюють правоохоронці, вони перевіряють документи і транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Повідомляється, що прилегла до Дністровської ГЕС взята під посилену охорону. На ній проводиться комплекс превентивних заходів. Зокрема, патрулювання прилеглої місцевості та спостереження.
"Буде оцінюватися існуюча обстановка навколо ГЕС, а також перевірятися документи і транспортні засоби", - попередили в МВС.
Нагадаємо, раніше правоохоронці посилили охорону Київської ГЕС.
Скасуємо, сьогодні до Верховної Ради внесли проєкт заяви у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації. У документі, зокрема, міститься заклик до негайних санкцій проти РФ.