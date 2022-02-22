Патрулі та перевірка документів. Дністровську ГЕС взяли під посилену охорону

Національна гвардія України взяла під посилену охорону Дністровську гідроелектростанцію (ГЕС). Прилеглу до ГЕС територію патрулюють правоохоронці, вони перевіряють документи і транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України .

Повідомляється, що прилегла до Дністровської ГЕС взята під посилену охорону. На ній проводиться комплекс превентивних заходів. Зокрема, патрулювання прилеглої місцевості та спостереження.

"Буде оцінюватися існуюча обстановка навколо ГЕС, а також перевірятися документи і транспортні засоби", - попередили в МВС.