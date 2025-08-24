ua en ru
Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)

Неділя 24 серпня 2025 07:14
Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)
Автор: Поліна Іваненко

Манікюр у національних кольорах став не лише трендом, а й символом підтримки та любові до України. Жовто-блакитні відтінки гармонійно вписуються і в яскраві дизайни, і в ніжний мінімалізм, дозволяючи кожній знайти щось для себе.

Які ідеї варто спробувати вже зараз, розповідає РБК-Україна.

Жовто-блакитний френч

Френч у національних кольорах виглядає дуже стильно та сучасно. Поєднання синього й жовтого на кінчиках нігтів створює яскравий акцент, а невеликі патріотичні малюнки роблять дизайн ще більш особливим. Такий варіант пасує тим, хто любить експерименти, але водночас хоче зберегти класичну форму манікюру.

Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)Патріотичний френч (скріншот)

Нюдовий мінімалізм

Для прихильниць стриманості підійде ніжна нюдова база з маленьким жовто-блакитним акцентом. Один ніготь з символічним дизайном виглядає делікатно, але дуже промовисто. Це ідеальний варіант для щоденного образу, який поєднує простоту та стиль.

Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)Модний манікюр на короткі нігті (скріншот)

Яскравий і матовий

Поєднання насиченого жовтого та синього у матовому виконанні виглядає сміливо й виразно. Сердечка додають ніжності, а контрастні кольори створюють відчуття енергії та впевненості. Такий манікюр стане справжнім акцентом у будь-якому образі.

Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)Яскравий манікюр у патріотичних тонах (скріншот)

Дизайн на молочній базі

Білий або молочний фон ідеально підкреслює жовто-блакитні акценти. Маленькі прапорці чи абстрактні візерунки на світлій основі виглядають витончено, створюючи баланс між ніжністю й символічністю. Це стильний вибір для тих, хто любить акуратний і чистий манікюр.

Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)Молочний манікюр на осінь (скріншот)

Патріотичне "котяче око"

Поєднання жовтого та сріблясто-синього у техніці "котяче око" виглядає по-справжньому ефектно. Блиск і мерехтіння додають глибини, а коричнево-золотий акцент робить дизайн ще більш виразним. Такий варіант пасує тим, хто хоче поєднати патріотичні кольори з модними техніками.

Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)Манікюр "котяче око" (скріншот)

