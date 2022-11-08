"Патріотичне виховання". В Ізюмі виявили документи з планами впровадження російської освіти

Правоохоронці у так званому "відділі освіти", який був сформований в Ізюмі під час тимчасової окупації міста, виявили теку з секретними документами, у яких йшлося про те, як мала проходити "розбудова" російської освіти у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Серед вилучених прокуратурою документів - "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Зазначається, що одним з кураторів цього процесу було "Министерство просвещения РФ".

За даними прокуратури, росіяни хотіли видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів значиться, що "Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области".

Окрім того, серед планів було запрошення до регіону викладачів з Росії - особливий акцент мав бути на "историках и литераторах" з метою запровадження "патриотического воспитания".

До того ж, в одному з документів зазначалося, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

Крім того, "1-2 особо отличившихся детей" загарбники хотіли відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів - до Бєлгорода. Під прикриттям "турботи та відпочинку" планувалася російська пропаганда для дітей.

Наголошується, що вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, що пов'язані із впровадженням російської освіти.

Нагадаємо, жінка, яка під час окупації Ізюмського району вирішила "очолити" школу, відправила колег до російського міста Курськ на перепідготовку за стандартами РФ.

Окрім того, нещодавно окупанти знесли школу в Маріуполі, щоб стерти сліди своїх воєнних злочинів.

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