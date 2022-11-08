"Патриотическое воспитание". В Изюме выявили документы с планами по внедрению российского образования

Правоохранители в так называемом "отделе образования", который был сформирован в Изюме в период временной оккупации города, обнаружили папку с секретными документами, в которых говорилось о том, как должно было проходить "развитие" российского образования в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Среди изъятых прокуратурой документов - "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Отмечается, что одним из кураторов этого процесса было "Министерство просвещения РФ".

По данным прокуратуры, россияне хотели выдать учащимся российские аттестаты об окончании 11 классов. В одном из документов говорится, что "Минпросвещения надо ускорить по печати аттестатов на базе Белгородской области".

Кроме того, среди планов было приглашение в регион преподавателей из России - особый акцент должен быть на "историках и литераторах" с целью введения "патриотического воспитания".

К тому же, в одном из документов отмечалось, что дети должны ориентироваться исключительно на высшее образование в Белгородской области.

Кроме того, "1-2 особо отличившихся детей" захватчики хотели отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму, а учеников 7-9 классов - в Белгород. Под прикрытием "заботы и отдыха" планировалась российская пропаганда для детей.

Отмечается, что изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с российским образованием.

Напомним, женщина, которая во время оккупации Изюмского района решила "возглавить" школу, отправила коллег в российский город Курск на переподготовку по стандартам РФ.

Кроме того, недавно оккупанты снесли школу в Мариуполе, чтобы стереть следы своих военных преступлений.

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