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Замітають сліди злочинів: окупанти знесли школу в Маріуполі

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Маріуполь, Середа 02 листопада 2022 21:37
Замітають сліди злочинів: окупанти знесли школу в Маріуполі Фото: в Маріуполі окупанти знесли школу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Окупанти продовжують нищити Маріуполь. На цей раз вони за допомогою спеціалізованої техніки знесли школу №45.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Маріупольської міської ради в Telegram.

Міська рада опублікувала фото, на якому росіяни руйнують школу №45.

"Весною росіяни безжально нищили наше місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують знищувати, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів", - написали в міськраді.Замітають сліди злочинів: окупанти знесли школу в Маріуполі

Нагадаємо, що партизани з Маріупольського руху спротиву перейшли до тактики маркування окупаційних військ та колаборантів.

Раніше також повідомлялось, що у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти створили гуманітарну катастрофу і тепер показово роздають "безкоштовний хліб", знімаючи це на камери.

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