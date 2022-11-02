Замітають сліди злочинів: окупанти знесли школу в Маріуполі

Окупанти продовжують нищити Маріуполь. На цей раз вони за допомогою спеціалізованої техніки знесли школу №45.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Маріупольської міської ради в Telegram.

Міська рада опублікувала фото, на якому росіяни руйнують школу №45. "Весною росіяни безжально нищили наше місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують знищувати, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів", - написали в міськраді.