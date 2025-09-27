Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні, ще дві системи на підході, - Зеленський

Ізраїль передав Україні систему ППО Patriot, вона вже місяць захищає українське небо. Також Україна очікує на ще дві системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Зазначимо, що мова про ще два Patriot не від Ізраїлю, а загалом про постачання двох систем від інших партнерів. Скоріше за все, від Німеччини.

"Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени. Давайте все. Більше про Patriot я не буду казати", - сказав президент.

Patriot від Ізраїлю та Німеччини

Нагадаємо, 9 червня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що його країна передала Україні системи ППО Patriot.

"Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х. Ми погодилися передати їх Україні", - повідомив він.

Однак незабаром у МЗС Ізраїлю спростували цю інформацію, заявивши, що країна не передавала Україні комплекси Patriot.

Ще трохи пізніше, 14 червня, президент України Володимир Зеленський говорив, що Ізраїль передав один Patriot до США для відновлення, проте на території України ізраїльської системи ППО ще не було.

"Ми вдячні, що це нібито для нас. Нібито, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав - так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона потрапила в Америку. З Америки ця система до нас в Україну ще не заходила", - пояснив президент.

Уже в липні Бродський повідомив, що Ізраїль передав Patriot не безпосередньо Україні, а США, де системи проходять модернізацію перед можливим відправленням до Києва.

Також зазначимо, що кілька тижнів тому про поставки Patriot для України висловився міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, що його країна знаходиться в процесі поставки Україні двох повних систем ППО Patriot.