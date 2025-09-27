ua en ru
Patriot от Израиля уже месяц работает в Украине, еще две системы на подходе, - Зеленский

Суббота 27 сентября 2025 17:17
Patriot от Израиля уже месяц работает в Украине, еще две системы на подходе, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль передал Украине систему ПВО Patriot, она уже месяц защищает украинское небо. Также Украина ожидает еще две системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц. Месяц работает. Две системы Patriot мы получаем осенью. Давайте все. Больше о Patriot я не буду говорить", - сказал президент.

Отметим, что речь о еще двух Patriot идет не от Израиля, а в целом о поставке двух систем от других партнеров. Скорее всего, от Германии.

Patriot от Израиля и Германии

Напомним, 9 июня посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что его страна передала Украине системы ПВО Patriot.

"Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х. Мы согласились передать их Украине", - сообщил он.

Однако вскоре в МИД Израиля опровергли эту информацию, заявив, что страна не передавала Украине комплексы Patriot.

Еще чуть позже, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Израиль передал один Patriot в США для восстановления, однако на территории Украины израильской системы ПВО еще не было.

"Мы благодарны, что это якобы для нас. Якобы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила", - пояснил президент.

Уже в июле Бродский сообщил, что Израиль передал Patriot не напрямую Украине, а США, где системы проходят модернизацию перед возможной отправкой в Киев.

Также отметим, что несколько недель назад о поставках Patriot для Украины высказался министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что его страна находится в процессе поставки Украине двух полных систем ПВО Patriot.

