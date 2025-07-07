Посол Бродський про передачу Україні Patriot від Ізраїлю: потрібно обговорювати делікатно
Ізраїль передав системи Patriot не безпосередньо Україні, а Сполученим Штатам, де вони проходять модернізацію перед можливим постачанням Києву.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Посол нагадав, що Ізраїль традиційно уникає публічного обговорення таких тем.
"Єдине, що я можу з цього приводу сказати - те, що я сам багато разів в інтерв'ю тут, в Україні, говорив - що питання безпеки, питання, пов'язані з озброєнням, потрібно обговорювати не публічно, а спеціальними каналами і максимально делікатно", - скказав він.
Бродський визнав, що в умовах війни Україна та Ізраїль частково конкурують за американську допомогу - зокрема, у питанні боєприпасів і технологій.
"У певному сенсі це так і є. І я радий, що наше загострення закінчилося за 12 днів. І дуже сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході дозволить США надати більше допомоги Україні", - наголосив посол.
Бродський також зазначив, що Ізраїль є партнером України.
Хоча Ізраїль офіційно не постачає летальне озброєння, сторони продовжують обмінюватися досвідом, зокрема щодо боротьби з іранськими дронами-камікадзе.
За словами дипломата, Ізраїль передав усі домовлені системи, зокрема технології оповіщення про повітряну тривогу.
Авіасполучення
За словами посла, українські фахівці ще два роки тому консультувалися з ізраїльськими колегами щодо можливого відновлення пасажирських рейсів під час війни.
Після зустрічей з представниками Управління цивільної авіації Ізраїлю було ухвалено рішення поки не відкривати небо.
Бродський також прокоментував заяву Дональда Трампа, який приписав собі заслугу у завершенні війни між Ізраїлем та Іраном.
"У нас немає територіального питання, яке сьогодні є одним із основних питань тут в Україні. Напевно, тому знайти вихід із війни України та Росії складніше, ніж у нашому випадку", - пояснив він.
Що передувало
Попри тиск з боку союзників, Ізраїль уникає прямої військової допомоги Україні, остерігаючись ескалації у відносинах з Росією.
Раніше ми писали, що посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявляв про про передачу систем протиповітряної оборони Patriot.
Він зазначив, що на початку 1990-х років система Patriot врятувала Ізраїль, під час першої війни в Перській затоці, коли Ірак завдавав ракетних ударів по ізраїльській території.
За словами президента України Володимира Зеленського, після нападу ХАМАСу Україна не підіймала тему передачі систем ППО, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями.
Згодом, як зазначив президент, Україна отримала інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.
Він заявив, що одна система Patriot була передана Ізраїлем до США для відновлення. За його словами, цю систему "на території України ще не бачили".
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