Патриарх Кирилл начал угрожать богатым россиянам адом

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - сказал он.

По его словам, если человек "из большого количества денег не может помочь другому - это путь в ад, и говорить тут не о чем".

При этом предстоятель РПЦ напомнил про евангельское выражение Христа о том, что "трудно богатому войти в Царство Божие".