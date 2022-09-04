Патріарх Кирило почав погрожувати багатим росіянам пеклом

Патріарх Кирило закликав багатих людей у Росії ділитися своїми коштами з нужденними. Інакше на них чекає "шлях у пекло".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Якщо багатий здатний віддати значну частину своїх коштів іншим - тим, хто потребує, тим, хто страждає, - тоді володіння багатством стає виправданим, і ця людина поповнюватиме своє багатство - Господь допомагатиме йому збільшувати свої матеріальні можливості, поки ці можливості служать іншим людям, що особливо перебувають у критичній життєвій ситуації", - сказав він.
За його словами, якщо людина "з великої кількості грошей не може допомогти іншому - це шлях у пекло, і говорити тут нема про що".
При цьому предстоятель РПЦ нагадав про євангельський вислів Христа про те, що "важко багатому увійти до Царства Божого".
Нагадаємо, в середині червня Велика Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.
8 липня також Канада прийняла рішення ввести санкції проти голови російської церкви патріарха Кирила.
Водночас патріарх Кирило мав би бути внесений до шостого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Однак його виключили в останній момент.
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