Патріарх Кирило почав погрожувати багатим росіянам пеклом

Патріарх Кирило закликав багатих людей у Росії ділитися своїми коштами з нужденними. Інакше на них чекає "шлях у пекло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Якщо багатий здатний віддати значну частину своїх коштів іншим - тим, хто потребує, тим, хто страждає, - тоді володіння багатством стає виправданим, і ця людина поповнюватиме своє багатство - Господь допомагатиме йому збільшувати свої матеріальні можливості, поки ці можливості служать іншим людям, що особливо перебувають у критичній життєвій ситуації", - сказав він.

За його словами, якщо людина "з великої кількості грошей не може допомогти іншому - це шлях у пекло, і говорити тут нема про що".

При цьому предстоятель РПЦ нагадав про євангельський вислів Христа про те, що "важко багатому увійти до Царства Божого".