Пастки вторинки: чому продавці квартир відмовляють покупцям із житловими сертифікатами

Фінансові та бюрократичні обмеження часто відлякують власників вторинки від угод із покупцями за житловими сертифікатами. Однак сам механізм фінансування працює без збоїв, а кошти надходять продавцям за кілька днів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла експертка з нерухомості Олена Бондарук .

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Причини відмови: перешкодою для продавців житла стає вартість перерахунку коштів, відсотки за зняття готівки та курсова різниця.

перешкодою для продавців житла стає вартість перерахунку коштів, відсотки за зняття готівки та курсова різниця. Фінансування: після завершення всіх передбачених процедур держава перераховує кошти у межах 2-6 робочих днів.

після завершення всіх передбачених процедур держава перераховує кошти у межах 2-6 робочих днів. Тенденції: наразі кількість угод за державними програмами на ринку нерухомості постійно збільшується.

Більшість людей, які купують оселі за житловими сертифікатами, надають перевагу вторинному ринку житла.

"В сегменті доступного житла близько 20% становить купівля за житловими сертифікатами "єВідновлення"", – зазначає Олена Бондарук.

Однак дуже часто учасники державної програми можуть зіткнутися з небажанням продавців співпрацювати з ними.

Основною причиною відмов, як зазначає Олена Бондарук, є фінансові та бюрократичні обмеження: вартість перерахунку коштів, відсотки за зняття готівки та курсова різниця.

Крім того, встановлене обмеження Національного банку на зняття готівки (100 тисяч гривень на день) розтягує час продажу, що підвищує ризики втрати коштів через зростання курсу.

Також даний ліміт ускладнює проведення зустрічних угод, коли людина планує одночасно продати старе житло та купити інший обʼєкт.

Незважаючи на страх продавців житла перед державними сертифікатами, механізм фінансування працює, а кошти надходять після завершення всіх передбачених процедур, зазначає Наталія Покрасова, керівниця відділу по роботі з банківськими та фінансовими установами компанії "Інтергал-Буд".

Після підписання договору купівлі-продажу та його реєстрації в Державному реєстрі банк ініціює перерахування коштів у межах затвердженого сертифіката на рахунок продавця або забудовника. За строками це займає в середньому від 2 до 6 робочих днів", – додає Наталія Покрасова.

Загалом, резюмує Олена Бондарук, зараз існує тенденція до збільшення кількості угод за державними програмами, оскільки в продавців зростають шанси швидше реалізувати об’єкт.