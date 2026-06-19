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Ловушки вторичного рынка: почему продавцы квартир отказывают покупателям с жилищными сертификатами

12:50 19.06.2026 Пт
2 мин
Почему реальные деньги от государства пугают участников рынка недвижимости?
aimg Мария Волощук aimg Анастасия Мацепа
Ловушки вторичного рынка: почему продавцы квартир отказывают покупателям с жилищными сертификатами Фото: покупатели отдают предпочтение вторичному рынку жилья (Getty Images)
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Финансовые и бюрократические ограничения зачастую отпугивают владельцев вторичного жилья от сделок с покупателями, использующими жилищные сертификаты. Однако сам механизм финансирования работает бесперебойно, а средства поступают продавцам в течение нескольких дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

Главное:

  • Причины отказа: препятствием для продавцов жилья становятся расходы на перечисление средств, комиссия за снятие наличных и курсовая разница.
  • Финансирование: после завершения всех предусмотренных процедур государство перечисляет средства в течение 2–6 рабочих дней.
  • Тенденции: в настоящее время количество сделок по государственным программам на рынке недвижимости постоянно растет.

Большинство людей, покупающих жилье по жилищным сертификатам, отдают предпочтение вторичному рынку жилья.

"В сегменте доступного жилья около 20% приходится на покупку по жилищным сертификатам "єВідновлення "", – отмечает Елена Бондарук.

Однако очень часто участники государственной программы могут столкнуться с нежеланием продавцов сотрудничать с ними.

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Основной причиной отказов, как отмечает Елена Бондарук, являются финансовые и бюрократические ограничения: стоимость перечисления средств, проценты за снятие наличных и курсовая разница.

Кроме того, установленное Национальным банком ограничение на снятие наличных (100 тысяч гривен в день) затягивает процесс продажи, что повышает риски потери средств из-за роста курса.

Также данный лимит затрудняет проведение встречных сделок, когда человек планирует одновременно продать старое жилье и купить другой объект.

Несмотря на опасения продавцов жилья в отношении государственных сертификатов, механизм финансирования работает, а средства поступают после завершения всех предусмотренных процедур, отмечает Наталья Покрасова, руководитель отдела по работе с банковскими и финансовыми учреждениями компании "Интергал-Буд".

"После подписания договора купли-продажи и его регистрации в Государственном реестре банк инициирует перечисление средств в пределах утвержденного сертификата на счет продавца или застройщика. По срокам это занимает в среднем от 2 до 6 рабочих дней", – добавляет Наталья Покрасова.

В целом, резюмирует Елена Бондарук, сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества сделок по государственным программам, поскольку у продавцов растут шансы быстрее реализовать объект.

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