Ловушки вторичного рынка: почему продавцы квартир отказывают покупателям с жилищными сертификатами

Финансовые и бюрократические ограничения зачастую отпугивают владельцев вторичного жилья от сделок с покупателями, использующими жилищные сертификаты. Однако сам механизм финансирования работает бесперебойно, а средства поступают продавцам в течение нескольких дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала эксперт по недвижимости Елена Бондарук .

Главное:

Причины отказа: препятствием для продавцов жилья становятся расходы на перечисление средств, комиссия за снятие наличных и курсовая разница.

для продавцов жилья становятся расходы на перечисление средств, комиссия за снятие наличных и курсовая разница. Финансирование: после завершения всех предусмотренных процедур государство перечисляет средства в течение 2–6 рабочих дней.

после завершения всех предусмотренных процедур государство перечисляет средства в течение 2–6 рабочих дней. Тенденции: в настоящее время количество сделок по государственным программам на рынке недвижимости постоянно растет.

Большинство людей, покупающих жилье по жилищным сертификатам, отдают предпочтение вторичному рынку жилья.

"В сегменте доступного жилья около 20% приходится на покупку по жилищным сертификатам "єВідновлення "", – отмечает Елена Бондарук.

Однако очень часто участники государственной программы могут столкнуться с нежеланием продавцов сотрудничать с ними.

Основной причиной отказов, как отмечает Елена Бондарук, являются финансовые и бюрократические ограничения: стоимость перечисления средств, проценты за снятие наличных и курсовая разница.

Кроме того, установленное Национальным банком ограничение на снятие наличных (100 тысяч гривен в день) затягивает процесс продажи, что повышает риски потери средств из-за роста курса.

Также данный лимит затрудняет проведение встречных сделок, когда человек планирует одновременно продать старое жилье и купить другой объект.

Несмотря на опасения продавцов жилья в отношении государственных сертификатов, механизм финансирования работает, а средства поступают после завершения всех предусмотренных процедур, отмечает Наталья Покрасова, руководитель отдела по работе с банковскими и финансовыми учреждениями компании "Интергал-Буд".

"После подписания договора купли-продажи и его регистрации в Государственном реестре банк инициирует перечисление средств в пределах утвержденного сертификата на счет продавца или застройщика. По срокам это занимает в среднем от 2 до 6 рабочих дней", – добавляет Наталья Покрасова.

В целом, резюмирует Елена Бондарук, сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества сделок по государственным программам, поскольку у продавцов растут шансы быстрее реализовать объект.