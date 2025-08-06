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Неймовірно смачна паста з тунцем за 15 хвилин: ідеальний рецепт для зайнятих

Рецепт смачної пасти з тунцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Паста з тунцем - простий та швидкий у приготуванні варіант смачної страви, який не потребує дорогих інгредієнтів чи кулінарного досвіду. Ідеально підходить для буденного раціону або легкої вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Паста з тунцем: легкий рецепт

За словами експерта, найабсурдніший міф, в який вірить багато людей - що на дієті не можна їсти картоплю чи макарони. Але якісні макарони із твердих сортів - це один із найкращих та найситніших гарнірів на дієті.

Знадобляться такі інгредієнти:

  • макарони - 300 г  
  • тунець у власному соку - 240 г 
  • вершковий сир - 70 г
  • твердий сир - 20 г 
  • оливки - 30 г (за бажання)
  • сіль, перець - до смаку

Загальний час приготування страви - 15 хв, а вага всієї порції - 1100 г.

Спосіб приготування

Спочатку ставимо варитись макарони у підсоленій воді та готуємо 14 хв.

Приготування пасти з тунцем (фото: кадр з відео)

Далі в тарілку вкиньте вершковий сир, оливки, сіль, перець та тунець. Все ретельно перемішайте.

Приготування пасти з тунцем (фото: кадр з відео)

Після цього додайте макарони у миску. Натріть на тертці твердий сир і все вимішайте. Паста з тунцем готова і її можна подавати на стіл.

Паста з тунцем (фото: кадр з відео)

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