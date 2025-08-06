Невероятно вкусная паста с тунцом за 15 минут: идеальный рецепт для занятых
Паста с тунцом - простой и быстрый в приготовлении вариант вкусного блюда, который не требует дорогих ингредиентов или кулинарного опыта. Идеально подходит для будничного рациона или легкого ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Паста с тунцом: легкий рецепт
По словам эксперта, самый абсурдный миф, в который верят многие люди - что на диете нельзя есть картофель или макароны. Но качественные макароны из твердых сортов - это один из лучших и самых сытных гарниров на диете.
Понадобятся такие ингредиенты:
- макароны - 300 г
- тунец в собственном соку - 240 г
- сливочный сыр - 70 г
- твердый сыр - 20 г
- оливки - 30 г (по желанию)
- соль, перец - по вкусу
Общее время приготовления блюда - 15 мин, а вес всей порции - 1100 г.
Способ приготовления
Сначала ставим вариться макароны в подсоленной воде и готовим 14 мин.
Приготовление пасты с тунцом (фото: кадр из видео)
Далее в тарелку бросьте сливочный сыр, оливки, соль, перец и тунец. Все тщательно перемешайте.
Приготовление пасты с тунцом (фото: кадр из видео)
После этого добавьте макароны в миску. Натрите на терке твердый сыр и все вымешайте. Паста с тунцом готова и ее можно подавать на стол.
Паста с тунцом (фото: кадр из видео)
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