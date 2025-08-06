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Невероятно вкусная паста с тунцом за 15 минут: идеальный рецепт для занятых

Среда 06 августа 2025 07:45
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Невероятно вкусная паста с тунцом за 15 минут: идеальный рецепт для занятых Рецепт вкусной пасты с тунцом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Алекс Миль

Паста с тунцом - простой и быстрый в приготовлении вариант вкусного блюда, который не требует дорогих ингредиентов или кулинарного опыта. Идеально подходит для будничного рациона или легкого ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Паста с тунцом: легкий рецепт

По словам эксперта, самый абсурдный миф, в который верят многие люди - что на диете нельзя есть картофель или макароны. Но качественные макароны из твердых сортов - это один из лучших и самых сытных гарниров на диете.

Понадобятся такие ингредиенты:

  • макароны - 300 г
  • тунец в собственном соку - 240 г
  • сливочный сыр - 70 г
  • твердый сыр - 20 г
  • оливки - 30 г (по желанию)
  • соль, перец - по вкусу

Общее время приготовления блюда - 15 мин, а вес всей порции - 1100 г.

Способ приготовления

Сначала ставим вариться макароны в подсоленной воде и готовим 14 мин.

Невероятно вкусная паста с тунцом за 15 минут: идеальный рецепт для занятыхПриготовление пасты с тунцом (фото: кадр из видео)

Далее в тарелку бросьте сливочный сыр, оливки, соль, перец и тунец. Все тщательно перемешайте.

Невероятно вкусная паста с тунцом за 15 минут: идеальный рецепт для занятыхПриготовление пасты с тунцом (фото: кадр из видео)

После этого добавьте макароны в миску. Натрите на терке твердый сыр и все вымешайте. Паста с тунцом готова и ее можно подавать на стол.

Невероятно вкусная паста с тунцом за 15 минут: идеальный рецепт для занятыхНевероятно вкусная паста с тунцом за 15 минут: идеальный рецепт для занятыхПаста с тунцом (фото: кадр из видео)

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