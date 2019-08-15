ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пассажиры Airbus А321 сняли видео аварийной посадки самолета

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 15:04
Пассажиры Airbus А321 сняли видео аварийной посадки самолета
Фото: экстренная посадка самолета в РФ (twitter.com artemiyplk)

На борту самолета находились 234 человека

Пассажиры самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку посреди поля в Подмосковье, сняли видео из салона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, сегодня, 15 августа, утром пассажирский самолет А321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку из-за того, что в оба двигателя попали птицы. На борту самолета находились 234 человека.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь.

При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Кроме того, в июле в Российской Федерации самолет компании "Северный ветер" ночью не смог вылететь в Ереван из аэропорта Шереметьево (Москва) из-за задымления, в результате эвакуации пострадали восемь пассажиров.

Число пострадавших в аварийной посадке самолета в РФ превысило 20 человек В РФ посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, летевший в Крым
Новости Украины посадкаСамолетРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь