Пассажиры Airbus А321 сняли видео аварийной посадки самолета

Фото: экстренная посадка самолета в РФ (twitter.com artemiyplk)

На борту самолета находились 234 человека

Пассажиры самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку посреди поля в Подмосковье, сняли видео из салона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, сегодня, 15 августа, утром пассажирский самолет А321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку из-за того, что в оба двигателя попали птицы. На борту самолета находились 234 человека.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь.

При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Кроме того, в июле в Российской Федерации самолет компании "Северный ветер" ночью не смог вылететь в Ереван из аэропорта Шереметьево (Москва) из-за задымления, в результате эвакуации пострадали восемь пассажиров.