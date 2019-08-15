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Пасажири Airbus А321 зняли відео аварійної посадки літака

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 15:04
Пасажири Airbus А321 зняли відео аварійної посадки літака
Фото: екстрена посадка літака в РФ (twitter.com artemiyplk)

На борту літака перебували 234 людини

Пасажири літака Airbus А321, який скоїв аварійну посадку посеред поля в Підмосков'ї, зняли відео з салону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначимо, сьогодні, 15 серпня, вранці пасажирський літак А321 "Уральських авіаліній" здійснив жорстку посадку через те, що в обидва двигуни потрапили птахи. На борту літака перебували 234 людини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з палаючим двигуном, який прямував в Крим. На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь.

При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

Крім того, в липні в Російській Федерації літак компанії "Північний вітер" вночі не зміг вилетіти в Єреван з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, у результаті евакуації постраждали вісім пасажирів.

Число постраждалих в аварійній посадці літака в РФ перевищило 20 осіб У РФ посеред поля екстрено сів літак з палаючим двигуном, що летів до Криму
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