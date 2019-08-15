ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число пострадавших в аварийной посадке самолета в РФ превысило 20 человек

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 09:27
Число пострадавших в аварийной посадке самолета в РФ превысило 20 человек
Иллюстративное фото (samolety.org)

Среди пострадавших - 9 детей

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в российском Подмосковье, который направлялся в Крым и у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Среди пострадавших - девять детей.

"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - проинформировали в экстренных службах.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь.

При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Так, изначально сообщалось, что при посадке пострадали десять человек, в том числе трое детей. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

Напомним, в июле в РФ самолет компании "Северный ветер" ночью не смог вылететь в Ереван из аэропорта Шереметьево (Москва) из-за задымления, в результате эвакуации пострадали 8 пассажиров.

Подчеркнем, в мае в российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

В РФ посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, летевший в Крым Boeing 767 МАУ совершил вынужденную посадку в аэропорту Борисполь
Новости Украины посадкаСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь