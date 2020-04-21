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Пассажирские перевозки обвалились после начала карантина

Новости » Финансовый кризис 2020     21.04.2020 - 16:40
Пассажирские перевозки обвалились после начала карантина
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

С середины марта транспорт остановился

В январе-феврале 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 19,6 млрд.пас.км, что на 16,3 меньше января-февраля 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Пассажирские перевозки обвалились после начала карантина

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, услугами пассажирского транспорта воспользовались 898,2 млн пассажиров, что на 15,5% меньше от объема января-февраля 2019 года.

Самое больше сокращение пассажиров зафиксировано в метро - на 20,7%, на железнодорожном транспорте - на 19,4%, а авиационном транспорте - на 17,3%, автомобильном - 15,8%.

Пассажирские перевозки обвалились после начала карантина

www.ukrstat.gov.ua

Таким образом, в марте зафиксировано резкое падение пассажирооборота. По данным Госстата еще в январе-феврале 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 15,0 млрд.пас.км, что на 0,1% больше января-февраля 2019 года. Услугами пассажирского транспорта за первые два месяца воспользовалось 675,8 млн пассажиров, на 1,5% меньше объема января-февраля 2019 года.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) заявили, что ограничили выход из дома связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.

По данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек.

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