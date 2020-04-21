Пасажирські перевезення обвалилися після початку карантину

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

З середини березня транспорт зупинився

У січні-лютому 2020 року пасажирооборот підприємств транспорту склав 19,6 млрд. пас.км, що на 16,3 менше січня-лютого 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, послугами пасажирського транспорту скористалися 898,2 млн. пасажирів, що на 15,5% менше від обсягу січня-лютого 2019 року.

найбільше скорочення пасажирів зафіксовано в метро - на 20,7%, на залізничному транспорті - на 19,4%, а авіаційному транспорті - на 17,3%, автомобільний - 15,8%.

www.ukrstat.gov.ua

Таким чином, в березні зафіксовано різке падіння пасажирообороту. За даними Держстату ще в січні-лютому 2020 року пасажирооборот підприємств транспорту склав 15,0 млрд. пас.км, що на 0,1% більше січня-лютого 2019 року. Послугами пасажирського транспорту за перші два місяці скористалося 675,8 млн пасажирів, що на 1,5% менше обсягу січня-лютого 2019.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) заявили, що обмежили вихід з будинку зв'язку з карантином через епідемію коронавіруса.

За даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб.