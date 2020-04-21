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Пасажирські перевезення обвалилися після початку карантину

Новини » Фінансова криза 2020     21.04.2020 - 16:40
Пасажирські перевезення обвалилися після початку карантину
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

З середини березня транспорт зупинився

У січні-лютому 2020 року пасажирооборот підприємств транспорту склав 19,6 млрд. пас.км, що на 16,3 менше січня-лютого 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Пасажирські перевезення обвалилися після початку карантину

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, послугами пасажирського транспорту скористалися 898,2 млн. пасажирів, що на 15,5% менше від обсягу січня-лютого 2019 року.

найбільше скорочення пасажирів зафіксовано в метро - на 20,7%, на залізничному транспорті - на 19,4%, а авіаційному транспорті - на 17,3%, автомобільний - 15,8%.

Пасажирські перевезення обвалилися після початку карантину

www.ukrstat.gov.ua

Таким чином, в березні зафіксовано різке падіння пасажирообороту. За даними Держстату ще в січні-лютому 2020 року пасажирооборот підприємств транспорту склав 15,0 млрд. пас.км, що на 0,1% більше січня-лютого 2019 року. Послугами пасажирського транспорту за перші два місяці скористалося 675,8 млн пасажирів, що на 1,5% менше обсягу січня-лютого 2019.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) заявили, що обмежили вихід з будинку зв'язку з карантином через епідемію коронавіруса.

За даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб.

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