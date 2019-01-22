Пассажирооборот в авиационном транспорте по 2018 год увеличился на четверть

Фото: аэропорт Киев (facebook.com-airportkiev)

Госстат зафиксировал 25 млрд пассажиро-километров

В 2018 году всеми видами транспорта Украины выполнен пассажирооборот в объеме 103,8 млрд пассажиро-километров, что на 4,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, услугами пассажирского транспорта воспользовалось 4486,7 млн пассажиров, что на 3,5% меньше, чем год назад.

Наибольший рост зафиксирован в авиационном транспорте Украины: за 2018 год количество пассажиров увеличилось на 17% до 12,4 млн, а пассажирооборот вырос на 2,5% до 25432,6 млн пассажиро-километров.

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Напомним, в начале января 2019 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году превысил 20 млн пассажиров за год. По его данным, общее количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в 2018 году достигла 20,5 миллионов.

Как сообщало РБК-Украина, международный аэропорт "Киев" за 2018 год обслужил 2 млн. 812 тыс. 300 пассажиров, что на 51,9% больше, чем в 2017 году.