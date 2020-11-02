ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15%

Беларусь, Понедельник 02 ноября 2020 15:19
Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15%
Фото: граница (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Юлия Струк

По состоянию на сегодня на украинско-белорусской границе функционирует 7 пунктов пропуска. Пассажиропоток упал на 15%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Начиная с 29 октября, смежная сторона ограничила пропуск иностранных граждан на территорию республики, аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"В пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию Беларуси. В сравнении с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%", - указано в сообщении.

Пограничники отмечают, что такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным. А именно в "Новых Яриловичах" (Черниговская область), в "Выступовичах" (Житомирская область) и "Доманово" (Волынская область).

Сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.

Кроме того, в течение прошлых выходных белорусская сторона не пропустила и вернула на территорию Украины 20 граждан Украины и 2 иностранцев.

Напомним, Беларусь запретила въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса. Запрет начал действовать с 1 ноября.

При этом он не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт "Минск".

Как писало РБК-Украина, 29 октября Беларусь объявила о закрытии границ со всеми соседними государствами, кроме России, для борьбы с распространением коронавируса.

В украинском МИД заявили, что будут принимать меры, если докажут, что решение Беларуси о закрытии границ не связано с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Беларусьграница

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь