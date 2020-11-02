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Пасажиропотік на кордоні з Білоруссю впав на 15%

Білорусь, Понеділок 02 листопада 2020 15:19
Пасажиропотік на кордоні з Білоруссю впав на 15%
Фото: кордон (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Юлія Струк

Станом на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонує 7 пунктів пропуску. Пасажиропотік впав на 15%.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Починаючи з 29 жовтня, суміжна сторона обмежила пропуск іноземних громадян на територію республіки, аргументуючи такі дії необхідністю проведення додаткових заходів з недопущення поширення коронавірусної інфекції.

"У пунктах пропуску відмічається зменшення кількості подорожуючих осіб, які мають бажання потрапити на територію Білорусі. В порівняні з минулими вихідними пасажиропотік зменшився у середньому на 15%", - вказано у повідомленні.

Прикордонники вказують, що така картина спостерігається навіть у пунктах пропуску, де зазвичай рух є найінтенсивнішим. А саме у "Нових Яриловичах" (Чернігівська область), у "Виступовичах" (Житомирська область) та "Домановому" (Волинська область).

Зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.

Крім того, протягом минулих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.

Нагадаємо, Білорусь заборонила в'їзд на свою територію іноземцям та особам без громадянства для запобігання поширенню коронавірусу. Заборона почала діяти з 1 листопада.

При цьому вона не стосується прибуття у Білорусь повітряним транспортом через Національний аеропорт "Мінськ".

Як писало РБК-Україна, 29 жовтня Білорусь оголосила про закриття кордонів з усіма сусідніми державами, крім Росії, для боротьби з поширенням коронавірусу.

В українському МЗС заявили, що будуть вживати заходів, якщо доведуть, що рішення Білорусі про закриття кордонів не пов'язане з коронавірусом.

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