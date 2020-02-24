ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пасажирам з Риму заборонили зійти з літака на Маврикії через коронавірус

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 14:36
Пасажирам з Риму заборонили зійти з літака на Маврикії через коронавірус
Ілюстративне фото (dreamstime.com)

Обмеження вводяться через загрозу поширення коронавірусу

Пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Так, влада Маврикія заявила, що в'їзд в країну можливий тільки у випадку, якщо пасажири погодяться пройти карантин у лікарнях в столиці країни.

Повідомляється, що після первинного огляду місцева влада вирішила залишити на борту літака тільки близько 70 пасажирів з Ломбардії і Венето.

Всі інші змогли зійти з літака без вимоги проходити карантин.

Зазначимо, в Італії в результаті поширення коронавірусу вже зафіксували п'ятий випадок смерті. Як повідомили у Департаменті цивільного захисту, на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.

Також повідомлялося, що через спалах коронавірусу в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Правоохоронці та медики в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус в Італію.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

На кордоні та в аеропортах України посилять заходи через коронавірус в Італії МЗС рекомендує не їздити до Італії і Іран через коронавірус
Новини України ІталіяЛітакКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся