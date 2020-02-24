Пасажирам з Риму заборонили зійти з літака на Маврикії через коронавірус

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Обмеження вводяться через загрозу поширення коронавірусу

Пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Так, влада Маврикія заявила, що в'їзд в країну можливий тільки у випадку, якщо пасажири погодяться пройти карантин у лікарнях в столиці країни.

Повідомляється, що після первинного огляду місцева влада вирішила залишити на борту літака тільки близько 70 пасажирів з Ломбардії і Венето.

Всі інші змогли зійти з літака без вимоги проходити карантин.

Зазначимо, в Італії в результаті поширення коронавірусу вже зафіксували п'ятий випадок смерті. Як повідомили у Департаменті цивільного захисту, на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.

Також повідомлялося, що через спалах коронавірусу в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Правоохоронці та медики в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус в Італію.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавірусу.