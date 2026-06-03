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Паспортний сервіс у Польщі та Італії змінив правила для українців

21:35 03.06.2026 Ср
2 хв
Українцям за кордоном доведеться вмикати "Дію"
aimg Сергій Козачук
Паспортний сервіс у Польщі та Італії змінив правила для українців Фото: Паспортний сервіс за кордоном змінює правила з 1 червня (Getty Images)
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Українські паспортні сервіси у Польщі та Італії змінюють правила запису до електронної черги. Тепер для реєстрації громадянам знадобиться верифікація через "Дія.Підпис".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного підприємства "Документ".

Деталі нових правил та ліміти "живої черги"

Нововведення запускають у тестовому режимі з 1 червня 2026 року. Зміни стосуватимуться центрів Паспортного сервісу в обох країнах, проте умови прийому відрізнятимуться залежно від регіону.

В Італії (Мілан) - прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу.

У Польщі (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краків) - діятиме як попередній онлайн-запис, так і "жива черга".

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У ДП "Документ" оприлюднили ліміти талонів, які польські центри спроможні видати та оформити протягом робочого дня без попереднього запису:

  • Варшава - 60 талонів щодня
  • Вроцлав - 40 талонів щодня
  • Гданськ - 30 талонів щодня
  • Краків - 30 талонів щодня

Паспортний сервіс у Польщі та Італії змінив правила для українцівФото: реєстрація в електронну чергу змінюється з 1 червня (pasport.org.ua)

Українцям рекомендують користуватися онлайн-записом на офіційному сайті, який оновлюється безперервно протягом доби, щоб гарантувати візит у визначений час.

Водночас прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів, а також видача готових паспортів відбуватиметься без попереднього запису.

Правила обміну та оновлення документів українців

Нагадаємо, раніше РБК-Україна детально описувало випадки, за яких паспорт громадянина України визнається недійсним через фізичні пошкодження, та коли його заміна є обов'язковою. Зокрема, це стосується неможливості візуально ідентифікувати особу чи прочитати персональні дані.

Крім того, в Україні триває цифровізація та оптимізація державних послуг для громадян під час війни. Нещодавно у "Дії" оновили сервіс для біженців, автоматизувавши передачу даних про перетин кордону під час подання заяв до Реєстру збитків.

Водночас у країні обговорюють й інші зміни до офіційних бланків. Так, на сайті Кабміну з'явилася петиція з пропозицією повернути графу "національність" в документи українців, включаючи паспорти, свідоцтва про народження та цифрові застосунки.

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