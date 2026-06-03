Паспортний сервіс у Польщі та Італії змінив правила для українців

Фото: Паспортний сервіс за кордоном змінює правила з 1 червня (Getty Images)

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Українські паспортні сервіси у Польщі та Італії змінюють правила запису до електронної черги. Тепер для реєстрації громадянам знадобиться верифікація через "Дія.Підпис".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного підприємства "Документ".

Деталі нових правил та ліміти "живої черги" Нововведення запускають у тестовому режимі з 1 червня 2026 року. Зміни стосуватимуться центрів Паспортного сервісу в обох країнах, проте умови прийому відрізнятимуться залежно від регіону. В Італії (Мілан) - прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу. У Польщі (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краків) - діятиме як попередній онлайн-запис, так і "жива черга". Читайте також: В документи українців пропонують повернути графу "національність": деталі У ДП "Документ" оприлюднили ліміти талонів, які польські центри спроможні видати та оформити протягом робочого дня без попереднього запису: Варшава - 60 талонів щодня

Вроцлав - 40 талонів щодня

Гданськ - 30 талонів щодня

Краків - 30 талонів щодня Фото: реєстрація в електронну чергу змінюється з 1 червня (pasport.org.ua) Українцям рекомендують користуватися онлайн-записом на офіційному сайті, який оновлюється безперервно протягом доби, щоб гарантувати візит у визначений час. Водночас прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів, а також видача готових паспортів відбуватиметься без попереднього запису.