У "Дії" оновили сервіс для біженців: що змінилося у процедурі фіксації збитків

Портал "Дія" оптимізував роботу послуги для громадян, які через російську агресію були змушені виїхати за кордон. Тепер процес подання заяв до Реєстру збитків став зручнішим завдяки автоматизації передачі даних.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram .

Головне: На порталі "Дія" оновили послугу подання заяв до Реєстру збитків для українців, які виїхали за кордон через війну.

для українців, які виїхали за кордон через війну. Завдяки технічним змінам дані про перетин кордону тепер підтягуються до заяви автоматично .

. Послуга доступна для тих, хто був змушений покинути своє місце проживання після 24 лютого 2022 року , а також для осіб, які не можуть повернутися додому через воєнні дії.

, а також для осіб, які не можуть повернутися додому через воєнні дії. Кожна подана заява є важливим кроком для фіксації наслідків російської агресії та збереження права на майбутні відшкодування.

Що саме оновили

В категорію А1.2 "Вимушене переміщення за межі України" внесли технічні корективи. Відтепер інформація про перетин державного кордону підтягується до заяви автоматично.

Це значно полегшує процес для тих, кому раніше не вдавалося завершити подання через технічні складнощі.

Хто може подати заяву

Скористатися сервісом мають право українці, які:

Після 24 лютого 2022 року залишили своє місце проживання через повномасштабне вторгнення.

Перебували за межами України та поки не мають можливості повернутися додому через війну.

Як скористатися послугою

Щоб зафіксувати наслідки агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування, необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія".

Обрати послугу подання заяв до Реєстру збитків.

Перейти до категорії A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".

Перевірити автоматично підтягнуті дані, внести необхідну інформацію та підписати заяву.

Проєкт реалізують Мінцифри спільно з Міністерством юстиції за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP.