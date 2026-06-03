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Паспортный сервис в Польше и Италии изменил правила для украинцев

21:35 03.06.2026 Ср
2 мин
Украинцам за границей придется включать "Дію"
aimg Сергей Козачук
Паспортный сервис в Польше и Италии изменил правила для украинцев Фото: Паспортный сервис за рубежом меняет правила с 1 июня (Getty Images)
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Украинские паспортные сервисы в Польше и Италии меняют правила записи в электронную очередь. Теперь для регистрации гражданам понадобится верификация через "Дія.Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия "Документ".

Детали новых правил и лимиты "живой очереди"

Нововведения запускают в тестовом режиме с 1 июня 2026 года. Изменения будут касаться центров Паспортного сервиса в обеих странах, однако условия приема будут отличаться в зависимости от региона.

В Италии (Милан) - прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

В Польше (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков) - будет действовать как предварительная онлайн-запись, так и "живая очередь".

Читайте также: В документы украинцев предлагают вернуть графу "национальность": детали

В ГП "Документ" обнародовали лимиты талонов, которые польские центры способны выдать и оформить в течение рабочего дня без предварительной записи:

  • Варшава - 60 талонов ежедневно
  • Вроцлав - 40 талонов ежедневно
  • Гданьск - 30 талонов ежедневно
  • Краков - 30 талонов ежедневно

Паспортный сервис в Польше и Италии изменил правила для украинцевФото: регистрация в электронную очередь меняется с 1 июня (pasport.org.ua)

Украинцам рекомендуют пользоваться онлайн-записью на официальном сайте, который обновляется непрерывно в течение суток, чтобы гарантировать визит в определенное время.

В то же время прием документов на апостилирование, пересылку ранее оформленных документов, а также выдача готовых паспортов будет происходить без предварительной записи.

Правила обмена и обновления документов украинцев

Напомним, ранее РБК-Украина подробно описывало случаи, при которых паспорт гражданина Украины признается недействительным из-за физических повреждений, и когда его замена является обязательной. В частности, это касается невозможности визуально идентифицировать личность или прочитать персональные данные.

Кроме того, в Украине продолжается цифровизация и оптимизация государственных услуг для граждан во время войны. Недавно в "Дії" обновили сервис для беженцев, автоматизировав передачу данных о пересечении границы при подаче заявлений в Реестр убытков.

В то же время в стране обсуждают и другие изменения в официальных бланках. Так, на сайте Кабмина появилась петиция с предложением вернуть графу "национальность" в документы украинцев, включая паспорта, свидетельства о рождении и цифровые приложения.

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