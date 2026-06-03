Паспортный сервис в Польше и Италии изменил правила для украинцев
Украинские паспортные сервисы в Польше и Италии меняют правила записи в электронную очередь. Теперь для регистрации гражданам понадобится верификация через "Дія.Підпис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия "Документ".
Детали новых правил и лимиты "живой очереди"
Нововведения запускают в тестовом режиме с 1 июня 2026 года. Изменения будут касаться центров Паспортного сервиса в обеих странах, однако условия приема будут отличаться в зависимости от региона.
В Италии (Милан) - прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
В Польше (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков) - будет действовать как предварительная онлайн-запись, так и "живая очередь".
В ГП "Документ" обнародовали лимиты талонов, которые польские центры способны выдать и оформить в течение рабочего дня без предварительной записи:
- Варшава - 60 талонов ежедневно
- Вроцлав - 40 талонов ежедневно
- Гданьск - 30 талонов ежедневно
- Краков - 30 талонов ежедневно
Фото: регистрация в электронную очередь меняется с 1 июня (pasport.org.ua)
Украинцам рекомендуют пользоваться онлайн-записью на официальном сайте, который обновляется непрерывно в течение суток, чтобы гарантировать визит в определенное время.
В то же время прием документов на апостилирование, пересылку ранее оформленных документов, а также выдача готовых паспортов будет происходить без предварительной записи.
Правила обмена и обновления документов украинцев
Напомним, ранее РБК-Украина подробно описывало случаи, при которых паспорт гражданина Украины признается недействительным из-за физических повреждений, и когда его замена является обязательной. В частности, это касается невозможности визуально идентифицировать личность или прочитать персональные данные.
Кроме того, в Украине продолжается цифровизация и оптимизация государственных услуг для граждан во время войны. Недавно в "Дії" обновили сервис для беженцев, автоматизировав передачу данных о пересечении границы при подаче заявлений в Реестр убытков.
В то же время в стране обсуждают и другие изменения в официальных бланках. Так, на сайте Кабмина появилась петиция с предложением вернуть графу "национальность" в документы украинцев, включая паспорта, свидетельства о рождении и цифровые приложения.