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Паспорти українцям за кордоном видадуть скрізь, де вони "застрягли", - ОП

Фото: українці за кордоном отримають "застряглі" паспорти (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Українські громадяни за кордоном отримають паспорти скрізь, де вони "застрягли". Ідеться про документи, оформлені після набуття чинності нових правил військового обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Ірини Верещук.

Зокрема, вона зазначила, що вчора президент Володимир Зеленський зустрічався з українською громадою у Варшаві. На зустрічі порушувалося питання видачі паспортів ДП "Документ". І тільки в Польщі йдеться про понад 80 тисяч громадян України, які давно чекають на свої документи.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі - скрізь, де вони "застрягли", - сказала Верещук.

Зазначимо, після того, як в 2024 році набули чинності нові правила військового обліку, вже оформлені паспорти "застрягли" в низці країн. Тепер оформити й отримати паспорт за кордоном чоловікам призовного віку можна лише за наявності військово-облікових документів та оновлених даних. При цьому застрягли паспорти і тих українців, які подавалися ще до нових правил.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці за кордоном можуть замовити швидку доставку закордонного паспорта "Укрпоштою". Вартість доставки складе 6 доларів + ПДВ.

Також РБК-Україна публікувало покрокову інструкцію, що робити, якщо загубив паспорт за кордоном.

Крім того, повідомлялося, що в Центрах надання адміністративних послуг можна буде одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти.

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Ірина ВерещукПаспорт України