Українцям доставлятимуть закордонні паспорти в інші країни: скільки доведеться заплатити

Українці, які перебувають за кордоном, можуть замовити доставку закордонного паспорта "Укрпоштою". За доставку потрібно буде заплатити 6 доларів, а також ПДВ.

РБК-Україна із посиланням на Посольство України в Киргизькій Республіці розповідає, як можна отримати закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном.

МЗС України у співпраці з "Укрпоштою" завершили перший етап спільного проєкту для покращення консульських послуг. Відтепер кожен українець, що очікує на закордонний паспорт, може замовити швидку доставку документа з України за фіксованою ціною.

"Укрпошта" розробила платформу, яка дозволяє замовити доставку паспортів, оформлених дипломатичними установами України, за допомогою електронної марки з QR-кодом. Вартість доставки до будь-якої країни складає 6 доларів, додатково потрібно буде заплатити 10 грн ПДВ.

Ця послуга стала доступною після Меморандуму, підписаному в серпні. У відомстві обіцяють, що вона дозволить мільйонам українців за кордоном швидко отримувати важливі документи, спрощуючи доступ до консульських послуг.

Як замовити доставку паспорта за кордон

Замовити закордонний паспорт українці, які перебувають за кордоном, можна через вебсторінку "Укрпошти". Для цього потрібно пройти кілька простих кроків:

Підтвердити замовлення – переконатися, що подано заяву на паспорт у посольстві/консульстві та отримано ідентифікатор сесії для відстеження (6-7 значний номер).

Зареєструватися на сайті "Укрпошти" за номером телефону або електронною поштою. Після цього у вас з’явиться особистий кабінет, у якому можна буде керувати своїми відправленнями та відстежувати їхній статус.

Оформити доставку – заповнити форму та оплатити послугу. У формі треба вказати назву посольства або консульства, ідентифікатор сесії, ПІП власника паспорта та вашу електронну пошту.

Відстежувати доставку – після повідомлення про готовність паспорта трек-номер для відстеження стане доступним.

Для уточнень можна звертатися до служби підтримки "Укрпошти" за номером 0 800 300 545 або через електронну пошту ukrposhta@ukrposhta.ua.