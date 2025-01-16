Паспорта украинцам за границей выдадут везде, где они "застряли", - ОП

В частности, она отметила, что вчера президент Владимир Зеленский встречался с украинской общиной в Варшаве. На встрече поднимался вопрос выдачи паспортов ГП "Документ". И только в Польше речь идет о более 80 тысяч граждан Украины, которые давно ждут свои документы.

"Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше - везде, где они "застряли", - сказала Верещук.

Отметим, после того, как в 2024 году вступили в силу новые правила воинского учета, уже оформленные паспорта "застряли" в ряде стран. Теперь оформить и получить паспорт за границей мужчинам призывного возраста можно только при наличии военно-учетных документов и обновленных данных. При этом застряли паспорта и тех украинцев, которые подавались еще до новых правил.