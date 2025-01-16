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Паспорта украинцам за границей выдадут везде, где они "застряли", - ОП

Фото: украинцы за границей получат "застрявшие" паспорта (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Украинские граждане за границей получат паспорта везде, где они "застряли". Речь о документах, оформленных после вступления в силу новых правил воинского учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Ирины Верещук.

В частности, она отметила, что вчера президент Владимир Зеленский встречался с украинской общиной в Варшаве. На встрече поднимался вопрос выдачи паспортов ГП "Документ". И только в Польше речь идет о более 80 тысяч граждан Украины, которые давно ждут свои документы.

"Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше - везде, где они "застряли", - сказала Верещук.

Отметим, после того, как в 2024 году вступили в силу новые правила воинского учета, уже оформленные паспорта "застряли" в ряде стран. Теперь оформить и получить паспорт за границей мужчинам призывного возраста можно только при наличии военно-учетных документов и обновленных данных. При этом застряли паспорта и тех украинцев, которые подавались еще до новых правил.

 

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за границей могут заказать быструю доставку заграничного паспорта "Укрпочтой". Стоимость доставки составит 6 долларов + НДС.

Также РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию, что делать, если потерял паспорт за границей.

Кроме того, сообщалось, что в Центрах предоставления административных услуг можно будет одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта.

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Ирина ВерещукПаспорт України